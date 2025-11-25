Θεσσαλονίκη: 13χρονη που κακοποιείται από τους γονείς της ζήτησε τη βοήθεια της Αστυνομίας και το Γραφείο Ενδοοικογενειακής βίας της γύρισε την πλάτη

Το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της και να καταγγείλει τους κακοποιητικούς γονείς της είχε ένα 13χρονο κορίτσι που έσπευσε να ζητήσει τη βοήθεια και την προστασία της Αστυνομίας. Η πράξη της αυτή όμως κατάντησε μαρτύριο για την ίδια αφού για ώρες ανέμενε σε αστυνομικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων Μενεμένης να μην παραλαμβάνει το περιστατικό.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του thestival.gr, η 13χρονη εδώ και καιρό κακοποιείται συστηματικά από τους δύο γονείς της που την δέρνουν ανελέητα επειδή «τολμά» να κάνει παρέα με μια ξαδέρφη της «πληρώνοντας» με αυτόν τον βίαιο και βάναυσο τρόπο τις διαφορές που έχει ο πατέρας της με την αδερφή του και μητέρα της ξαδέλφης της 13χρονης.

Χτες το απόγευμα το 13χρονο κορίτσι, αφού είχε υποστεί ακόμα έναν ξυλοδαρμό, πείστηκε από μια φίλη της ότι πρέπει να πάει να καταγγείλει τα όσα υπομένει από τους ίδιους τους γονείς της στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Το κορίτσι έφυγε από το σπίτι του και τηλεφώνησε στο 100 ζητώντας βοήθεια. Πράγματι μέσα σε λίγα λεπτά ένα περιπολικό έσπευσε να βρει την 13χρονη με τους αστυνομικούς να την εντοπίζουν σε κεντρικό σημείο του χωριού όπου διαμένει και να τη μεταφέρουν σε κεντρικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Από εκεί και μετά αρχίζει ένας “Γολγοθάς” για τη 13χρονη που ανέμενε για ώρες να μεταφερθεί στο αρμόδιο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελόκηπων Μενεμένης. Στη συνέχεια, κι ενώ τελικώς το εν λόγω Γραφείο δεν παρέλαβε την υπόθεση οι αστυνομικοί του τμήματος της περιοχής που δεν διαθέτουν καμία ειδική εκπαίδευση χειρισμού περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, προσπάθησαν να ηρεμήσουν και να φιλοξενήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 13χρονη και να βρουν ψυχολόγο από τη λίστα των πραγματογνωμόνων προκειμένου να πάει στο τμήμα και να βοηθήσει στο να δώσει κατάθεση η ανήλικη.

Τελικά μετά από πολλές ώρες κι αφού κανένας ψυχολόγος της λίστας δεν απάντησε, έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα ψυχολόγος της Αστυνομίας που βεβαίωσε ότι τα όσα περιγράφει η 13χρονη έχουν βάση και σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον των γονιών της οι οποίοι όπως πληροφορήθηκε το thestival.gr εξαφανίστηκαν και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ενδεικτικό της ωμής βίας που έχει υποστεί η 13χρονη από τους γονείς της είναι ότι μια ημέρα πριν πάει στην αστυνομία ξυλοκοπήθηκε με το κοντάρι της ηλεκτρικής σκούπας. Τα χτυπήματα της προκάλεσαν μώλωπες και αιμοραγία από τη μύτη.

Μόλις πρόσφατα σε εκδήλωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε το έργο της Αστυνομίας και των τριών Γραφείων Ενδοοικογενειακής βίας όπου από την αρχή του έτους έως τώρα καταγράφηκαν 1.586 περιστατικά.

Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών ας ευχηθούμε για την εξάλειψη της αλλά και για την ενσυναίσθηση και τα αντανακλαστικά που πρέπει να επιδεικνύουν διαρκώς οι αστυνομικές αρχές για να μην θρηνήσουμε ξανά δολοφονία γυναίκας έξω από το αστυνομικό τμήμα όπως είχε γίνει με την Κυριακή Γρίβα.

Τέλος να σημειωθεί ότι η 13χρονη με εντολή εισαγγελέα διαμένει πλέον με τη γιαγιά της.