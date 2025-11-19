Χρυσοχοΐδης: 1.150 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και 900 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στον Άλκη Καμπανό που δολοφονήθηκε από νέα άτομα οπαδούς μιας ομάδας άρχισε την ομιλία του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη Θεσσαλονίκη σε ημερίδα για την ενδοοικογενειακή βία και τη βία γενικά.

«Ερχόμενος από το αεροδρόμιο εδώ και ξέροντας ότι θα έχουμε στο χώρο μια έκθεση ζωγραφικής μαθητών του 79ου δημοτικού σχολείου, που ήταν η περιοχή που έμενε ο Άλκης Καμπανός, σκεφτόμουν τι οδηγεί τους ανθρώπους στη βία. Ένα παιδί 20 ετών έχασε τη ζωή από έναν μηδενικό λόγο, ένα λόγο που δεν υπάρχει. Οι γονείς του θα πενθούν εφόρου ζωής και τα παιδιά που το έκαναν θα σαπίσουν στη φυλακή. Γιατί όλα αυτά; Γιατί υπάρχει αυτή η βία;» αναρωτήθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης προσθέτοντας ότι σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε «πρωτίστως σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου και κοινωνίας και μετά να απαντήσουμε και με τους μηχανισμούς καταστολής μέσα από δημιουργία νέων νομοθετικών παρεμβάσεων».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η μεγαλύτερη αρετή της πολιτικής είναι να μπορεί να αλλάζει τα πράγματα καθώς και να προστατεύει τους πολίτες.

«Η αλλαγή προς το καλύτερο. Η προστασία των αδυνάτων από το κράτος, το κράτος δικαίου» είπε και αναφέρθηκε στη ενδοοικογενειακή βία που υπάρχει εδώ και χρόνια.

«Σκεφτείτε μια γυναίκα μόνη της σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Ποια είναι η προστασία της; Που θα απευθυνθεί; Αν κινδυνεύουν και τα παιδιά της; Δεν είναι νέο φαινόμενο αλλά η σύγχρονη πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τα θύματα. Είναι ευθύνη της. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και θέλουμε να την υπηρετήσουμε», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και κάλεσε όλες τις γυναίκες να σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν.

Αναφέρθηκε στη νέα Διεύθυνση Κεντρικής Αστυνόμευσης και στα 63 τμήματα ενδοοικογενειακής βίας που λειτουργούν σε όλη την χώρα- τρία εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη καθώς και στα περιστατικά που έχουν σημειωθεί από την αρχή του 2025 έως και σήμερα.

«Είχαμε 1.150 καταγγελίες από την αρχή του έτους έως και τώρα και έγιναν 900 συλλήψεις. Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό. 900 συμπολίτες συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια για κακοποίηση γυναικών, παιδιών, γονέων», είπε.

Έκανε αναφορά στα «εργαλεία» που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά και στην προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας με τη νομοθεσία, τα επιχειρησιακά εργαλεία, το panic button, τα safe houses κλπ.

Περαιτέρω δε, ο κ Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη βία που υπάρχει μεταξύ των ανηλίκων και ειδικά στο πόσο δύσκολη είναι η δικαστική διαχείριση έτσι ώστε να μην τραυματιστούν τα παιδιά αλλά και «τα παραβατικά παιδιά να μπουν στον σωστό δρόμο».

Στην ημερίδα με τίτλο «Μαζί σπάμε την σιωπή» χαιρετισμό απηύθυναν η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.