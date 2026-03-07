Συνελήφθη πρώην μαιευτήρας για πορνογραφία ανηλίκων στην Πάτρα: Έβγαζε γυμνές φωτογραφίες τα εγγόνια του

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η δράση ενός συνταξιούχου γυναικολόγου μαιευτήρα που συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του στο Ρίο, εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι εμφανώς κάτω των 12 ετών.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στην ΕΛ.ΑΣ. από την Google, μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α. Σε αυτές γινόταν λόγος για έναν χρήστη που μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο και έχει επίσης πιθανή «πρόσβαση σε ανήλικα».

Τελικά ο ηλικιωμένος ταυτοποιήθηκε και, μετά από αστυνομική επιχείρηση που έγινε χθες Παρασκευή (06/03) στην Πάτρα, συνελήφθη.