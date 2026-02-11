MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Συνελήφθη ο 24χρονος πιστολέρο που απείλησε 22χρονο για να καταθέσει ψέματα στις Αρχές

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη του 24χρονου που απείλησε με πιστόλι και χτύπησε 22χρονο μέσα στο σπίτι του προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα

Σύμφωνα με το tempo24.news το θύμα πού είναι 22χρονος κατήγγειλε ότι ένας 24χρονος μπήκε στο σπίτι του στις 9 Φεβρουαρίου και κρατώντας πιστόλι τον απείλησε για τη ζωή του.  Στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο νεαρών και σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του 22χρονου στις Αρχές, ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε στο πρόσωπο με συνέπεια να τον τραυματίσει.

Η Ασφάλεια σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος πλέον συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όλα έγιναν προκειμένου να αναγκάσει τον 22χρονο να καταθέσει ψέμματα σε περίπτωση που κληθεί από τις Αρχές για υπόθεση που φέρεται να εμπλέκεται.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για Διατάραξη οικιακής ειρήνης – Απειλή – Παράνομη βία – Σωματικές Βλάβες – Εξύβριση και παραβάσεις Νομοθεσίας περί Όπλων

Πάτρα

