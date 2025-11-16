MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 31χρονος ιερόσυλος να κλέβει 20 ευρώ από παγκάρι σε εξωκλήσι στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή Βότση Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για κλοπή σε εξωκλήσι.

Ο δράστης εντοπίστηκε από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού και τον βοηθό του, τη στιγμή που αφαιρούσε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ από το παγκάρι. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα που είχε αφαιρέσει, καθώς και τρία κατσαβίδια, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε για τη διάρρηξη.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη Κλοπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Νίκη Κεραμέως: “Δυσκολεύομαι αφήσω την πολιτική, αλλά τα παιδιά και η οικογένεια έχουν προτεραιότητα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο στην Πυλαία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

“Αστακός” η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Παιανία: Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Λαυρίου

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Δεν ήμουν του one night stand και δεν έχω απιστήσει ποτέ

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Ξεσπά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης για Κώστα Τσουρό – Χάρη Λεμπιδάκη: Αυτά είναι η ντροπή της τηλεόρασης