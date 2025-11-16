Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 31χρονος ιερόσυλος να κλέβει 20 ευρώ από παγκάρι σε εξωκλήσι στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή Βότση Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για κλοπή σε εξωκλήσι.
Ο δράστης εντοπίστηκε από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού και τον βοηθό του, τη στιγμή που αφαιρούσε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ από το παγκάρι. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα που είχε αφαιρέσει, καθώς και τρία κατσαβίδια, τα οποία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε για τη διάρρηξη.
Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
