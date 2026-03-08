Συνελήφθη δραπέτης στην περιοχή των ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 7 Μαρτίου 2026, στην περιοχή των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας δεν παρουσιάστηκε στο πρωινό προσκλητήριο του Καταστήματος Κράτησης όπου ήταν έγκλειστος, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού του.

Ο 30χρονος εξέτιε ποινή φυλάκισης δέκα ετών, δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, για την πράξη της παραλαβής από τα εσωτερικά σύνορα αλλοδαπών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στη χώρα.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον καταζητούμενο στην περιοχή των ΚΤΕΛ και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.