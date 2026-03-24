Συνελήφθη 61χρονος στην Αρτέμιδα για όπλα και ναρκωτικά

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη 61χρονου προχώρησαν αστυνομικοί το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Μαρτίου στην Αρτέμιδα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από διερεύνηση της πληροφορίας, εντοπίστηκε ο 61χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία του στην Αρτέμιδα.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κιλά κάνναβης, 2 καραμπίνες, περίστροφο, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), 2 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, τρίφτης, ζυγαριά ακριβείας, 4 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση κάνναβης στη Βορειοανατολική Αττική.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βελόπουλος: Ο πραγματικός λόγος επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι η εκλογική κατάρρευση της ΝΔ

ΖΩΔΙΑ 40 λεπτά πριν

Αυτό το ζώδιο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό μέχρι το τέλος του Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κατερίνα Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη “χτυπά” τους επαγγελματίες των ταξί για να εξυπηρετήσει συμφέροντα εταιρειών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες παραβάσεις για μη χρήση κράνους – Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: “Αφήστε τον κόσμο να αποδοκιμάζει εμένα, μπορούμε την πέμπτη θέση”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στην εκδήλωση του ΚΕΘΙ για την παρουσίαση της έρευνας σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα