Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 44χρονης στη Λέρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Φεβρουαρίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 44χρονης γυναίκας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μετά την καταγγελία o 55χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Λέρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

