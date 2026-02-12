MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 38χρονος που έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια αστυνομικών του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ έπεσε ένας 38χρονος που αφαιρούσε καλώδια φωτοσήμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο του Προαστιακού στο Ζεφύρι, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο 38χρονος το απόγευμα της 31 Ιανουαρίου, μπήκε παράνομα μεταξύ των σταθμών Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων του προαστιακού και με χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, αφαίρεσε εξαρτήματα γραμμής, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για επιβάτες και εργαζόμενους.

Μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον δράστη και το πρωί της Τετάρτης, τον εντόπισαν στον σταθμό Ζεφυρίου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προαστιακός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

