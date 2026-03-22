Συνελήφθη 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα, αναζητείται και δεύτερο άτομο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, καθώς ένας 17χρονος συνελήφθη και ομολόγησε, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 17 ετών και περίπου 18 ετών, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.



Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι φοβήθηκε και αποχώρησε από το σημείο.

Οι Αρχές εντόπισαν τον 17χρονο, ο οποίος συνελήφθη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ομολόγησε. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος αναζητείται.