Συναγερμός στο λιμάνι της Σύρου – Πυρκαγιά σε τρία σκάφη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε τρία σκάφη που βρίσκονταν σε νεώλκειο της χερσαίας ζώνης του λιμένα Σύρου, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

