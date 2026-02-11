Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην παραλιακή, φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό πτώματος άνδρα στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν 40χρονο ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο με το άψυχο σώμα του να εντοπίζεται σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια. Στο σημείο έχουν κληθεί ασθενοφόρο αλλά και η αστυνομία με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως ο 40χρονος έχει πέσει θύμα ανθρωποκτονίας.
