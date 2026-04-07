Συναγερμός στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός σε παραλία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη νότια Εύβοια το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης μετά τον εντοπισμό σορού στην παραλία Γαλάζια Λίμνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η σορός βρέθηκε στην ακτογραμμή από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, προκειμένου να αποκλείσουν την περιοχή και να ξεκινήσουν τις πρώτες έρευνες.

Αναμένεται η μεταφορά της σορού για ιατροδικαστική εξέταση, που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.