Συναγερμός στη Νέα Μάκρη: Πυροβολισμοί εναντίον ΙΧ στη Λ. Μαραθώνος, βρέθηκαν επτά κάλυκες

Πυρ εναντίον ΙΧ αυτοκινήτου άνοιξαν άγνωστοι στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το περιστατικό συνέβη επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, απέναντι από τα Lidl, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον ΙΧ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες μάλλον δεν πέτυχαν τον στόχο τους, ενώ στο σημείο έχουν βρεθεί επτά κάλυκες και μια βολίδα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα και οι Αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες και μάρτυρες.