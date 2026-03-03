MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στη Νέα Μάκρη: Πυροβολισμοί εναντίον ΙΧ στη Λ. Μαραθώνος, βρέθηκαν επτά κάλυκες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πυρ εναντίον ΙΧ αυτοκινήτου άνοιξαν άγνωστοι στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το περιστατικό συνέβη επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, απέναντι από τα Lidl, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον ΙΧ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες μάλλον δεν πέτυχαν τον στόχο τους, ενώ στο σημείο έχουν βρεθεί επτά κάλυκες και μια βολίδα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα και οι Αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες και μάρτυρες.

Ελληνική Αστυνομία Νέα Μάκρη Πυροβολισμοί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Μαρούσι: Πήγαν να κλέψουν φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και έπαθαν… ηλεκτροπληξία – Δείτε φωτό

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Nexta: Βρέθηκε ρωσική κεραία στo drone Sahed που χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εποχή Τρινκιέρι στον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Ιταλός προπονητής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ τσάκωσε 40χρονο να κλέβει καλώδια χαλκού από τις εγκαταστάσεις – Είχε κλέψει πάνω από 70 κιλά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Αντρέα Τρινκιέρι: Η ημέρα και η ώρα άφιξής του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Προσαγωγή Γεωργιανού στη Σούδα για κατασκοπεία – Εξετάζεται αν έδινε πληροφορίες στο Ιράν