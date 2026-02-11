Συμπλοκή οπαδών στην Πανεπιστημιούπολη: Δύο ελαφρά τραυματίες, βρέθηκαν αυτοσχέδια ρόπαλα
Επεισόδιο με συμπλοκή οπαδών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου.
Σύμφωνα με το protothema.gr, στη συμπλοκή ενεπλάκησαν δέκα άτομα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 16χρονος και ένας 18χρνοος, με τον πρώτο να εντοπίζεται από αστυνομικούς κοντά στη Θεολογική σχολή.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην Πανεπιστημιούπολη εντόπισαν και δύο αυτοσχέδια ρόπαλα, που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.
