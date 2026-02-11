MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συμπλοκή οπαδών στην Πανεπιστημιούπολη: Δύο ελαφρά τραυματίες, βρέθηκαν αυτοσχέδια ρόπαλα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επεισόδιο με συμπλοκή οπαδών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στη συμπλοκή ενεπλάκησαν δέκα άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά ένας 16χρονος και ένας 18χρνοος, με τον πρώτο να εντοπίζεται από αστυνομικούς κοντά στη Θεολογική σχολή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην Πανεπιστημιούπολη εντόπισαν και δύο αυτοσχέδια ρόπαλα, που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.

Οπαδική βία Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

