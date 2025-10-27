MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συμπλοκή ανηλίκων στη Λάρισα – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Λάρισα, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, έπειτα από λογομαχία υπήρξε συμπλοκή στο κέντρο μεταξύ ανηλίκων για άγνωστη ως αυτή την ώρα αιτία.

Ένας ανήλικος μάλιστα μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες.

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΕΘΝΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη φρεγάτα “Αδρίας” στο λιμάνι – Ελεύθερη ξενάγηση για το κοινό – Δείτε βίντεο και φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χαμός στο φινάλε του Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 47 λεπτά πριν

Γιαννακοπούλου για παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του Ανδρουλάκη: Ήταν επιλογή του Προέδρου, καλό είναι να μη βάζουμε αυτογκόλ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τιμή και δόξα στον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης- Τα μηνύματα των Προέδρων Ελλάδας και Κύπρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Άστεγος ο υπεύθυνος του κλαμπ, αλλά φαινόταν σε 21 μονοπρόσωπες επιχειρήσεις