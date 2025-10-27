Συμπλοκή ανηλίκων στη Λάρισα – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Λάρισα, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, έπειτα από λογομαχία υπήρξε συμπλοκή στο κέντρο μεταξύ ανηλίκων για άγνωστη ως αυτή την ώρα αιτία.

Ένας ανήλικος μάλιστα μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες.