Τραμπ: Αποφασίστε μόνοι σας τι στο δ…λο συμβαίνει με τα UFO

Τη δέσμευσή του προς τους πολίτες τήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο μέρος των αρχείων που αφορούν τα UFO και τα UAP, διαθέτοντάς τα στο κοινό για μελέτη και αξιολόγηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη Απριλίου είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ / UFO) στο εγγύς μέλλον.

Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει κυβερνητικά αρχεία σχετικά με εξωγήινη ζωή, Unidentified Aerial Phenomena και Unidentified Flying Objects σε μια προσπάθεια για πλήρη διαφάνεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει πολλές φορές τις προηγούμενες κυβερνήσεις πως δεν υπήρξαν ειλικρινείς προς τους πολίτες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων και βίντεο, όπως χαρακτηριστικά είπε: «Ο λαός μπορεί πλέον να αποφασίσει μόνος του, “WHAT THE HELL IS GOING ON?”» και κάλεσε τους πολίτες να «διασκεδάσουν και να απολαύσουν» το υλικό.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Όσον αφορά την υπόσχεσή μου προς εσάς, το Υπουργείο Πολέμου έχει δημοσιεύσει την πρώτη δόση των αρχείων UFO/UAP στο κοινό για έλεγχο και μελέτη. Σε μια προσπάθεια για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στη Διοίκηση να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη και εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

Ενώ οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα Έγγραφα και Βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του: «ΤΙ ΣΤΟ Δ@@ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;». Καλή διασκέδαση και απόλαυση!».