ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στο Ηράκλειο οι διασωθέντες από το πολύνεκρο ναυάγιο – Πώς σημειώθηκε η τραγωδία


THESTIVAL TEAM

«Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν οι λιμενικοί, για τον εντοπισμό των τουλάχιστον 25 αγνοούμενων μεταναστών από το πολύνεκρο ναυάγιο νότια του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον τρεις σοροί και έχουν διασωθεί 20 άτομα, που με λεωφορείο μεταφέρονται στο Ηράκλειο.

Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες:

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, οι μετανάστες ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112 και τότε το εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά, με εντολή του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Κατά τη διαδικασία της προσέγγισης, η βάρκα ανετράπη, με αποτέλεσμα οι μετανάστες να πέσουν στο νερό. Τη στιγμή του δυστυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Στην περιοχή συνεχίζονται οι έρευνες από πλοία του Λιμενικού, παραπλέοντα εμπορικά, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος της πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδει και η Φρεγάτα που περιπολούσε νότια της Γαύδου.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη περιστατικό έχει καταγραφεί νότια της Κρήτης, με περίπου 67 μετανάστες, όπου και σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση και τη μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες, ενώ και τρίτο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαύδο.

