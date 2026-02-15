MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σορός βρέθηκε να επιπλέει στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στις λιμενικές αρχές της Κορινθίας, έπειτα από τον εντοπισμό σορού στον Ισθμός της Κορίνθου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά τις πρωινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Ισθμίων ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού εντός της διώρυγας. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στελέχη να μεταβαίνουν στο σημείο από ξηράς, ενώ ταυτόχρονα απέπλευσε περιπολικό σκάφος για την επιχείρηση εντοπισμού.

Σύμφωνα με το KorinthosTV, το πλήρωμα του περιπολικού εντόπισε τη σορό μέσα στο κανάλι και προχώρησε στην ανάσυρση της, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας αρχής.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

