Σοκάρουν οι εικόνες από το διπλό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Εγνατία Οδό – Πώς έγινε η τραγωδία – Δείτε φωτο

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, 500 μέτρα μετά την σήραγγα της Δωδώνης, στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ δύο άτομα έχουν τραυματιστεί.

Λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης στην περιοχή ένα ΙΧ συγκρούσθηκε με προπορευόμενο φορτηγό αυτοκίνητο. Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασε ένα συνεργείο της Εγνατίας οδού για να διαχειριστεί την κυκλοφορία και ένας υπάλληλος του συνεργείου παρασύρθηκε από δεύτερο ΙΧ όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Επίσης έχασε την ζωή του και ένας συνεπιβάτης του δεύτερου ΙΧ που παρέσυρε τον εργαζόμενο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο φορτηγό.

«Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα αυτο που συνέβη σήμερα, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και έχουμε χάσει κι εμείς έναν δικό μας άνθρωπο, ήταν εργαζόμενος μας. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους» ανέφεραν στο protothema.gr κύκλοι της εταιρείας «Νέα Εγνατία Α.Ε.» προσθέτοντας ότι τα αίτια των δύο δυστυχημάτων που σημειώθηκαν λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Οι εικόνες από το σημείο όπου έγινε το διπλό δυστύχημα προκαλούν σοκ:

