Διπλό τροχαίο στην Εγνατία Οδό με δύο νεκρούς: Παρασύρθηκε υπάλληλος του αυτοκινητόδρομου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην Εγνατία οδό, 500 μέτρα μετά την σήραγγα της Δωδώνης, στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα με τραγικό απολογισμό, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες.

Λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης στην περιοχή ένα ΙΧ συγκρούσθηκε με προπορευόμενο φορτηγό αυτοκίνητο. Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασε ένα συνεργείο της Εγνατίας οδού για να διαχειριστεί την κυκλοφορία και ένας υπάλληλος του συνεργείου παρασύρθηκε από δεύτερο ΙΧ όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Επίσης έχασε την ζωή του και ένας συνεπιβάτης του δεύτερου ΙΧ που παρέσυρε τον εργαζόμενο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο φορτηγό.

Σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του «ανταποκρίθηκαν σε 15min. Στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν ιατρό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστας”, διακομίστηκαν 2 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους καθώς και 2 ελαφρά τραυματίες».

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ζόζεφιν για Νίνο: Είναι ο άντρας της ζωής μου, του είπα συγγνώμη, έκανα προσπάθειες να τον κατακτήσω ξανά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 40 λεπτά πριν

Κακλαμάνης: Η Μαρινέλλα μας είπε να αλλάξει ουρανό και βρήκε το δρόμο της στην αιωνιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χ. Δούκας: Δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ σε κανένα σενάριο μετά τις εκλογές

ΣΧΕΣΕΙΣ 22 ώρες πριν

Πώς να συγχωρήσετε κάποιον που δεν ζήτησε καν συγγνώμη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ν. Παπαϊωάννου: Βαθιά, ιστορική και ουσιαστική η σχέση της πατρίδας μας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό της Πόλης