Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το “πάτερ ημών” – Αποκαλούσε τη δολοφόνο της “αγόρι μου” γιατί νόμιζε ότι ήταν άντρας ο ληστής

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της.

Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και σκηνοθέτησε τη ληστεία γιατί, ήταν εθισμένη στον τζόγο, είχε χρέη και ήθελε να αρπάξει το κομπόδεμα της πεθεράς της. Έτσι, έστησε τη ληστεία και όταν το θύμα την αναγνώρισε, τη σκότωσε χτυπώντας τη με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι.

Ο γιος της 75χρονης είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της ηλικιωμένης κάμερες για να μπορεί να βλέπει με εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο αν χρειάζεται η βοήθεια η μητέρα του. Την εφαρμογή αυτή είχε στο κινητό της και η 46χρονη.

Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της για την ληστεία η 46χρονη κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της. Παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Όπως προκύπτει από την ηχητική καταγραφή που εξέτασαν οι αστυνομικοί, η 46χρονη βασάνιζε την ηλικιωμένη για 30 λεπτά. Την χτυπούσε και την έβριζε.

Μάλιστα, η 75χρονη την αποκαλούσε «αγόρι μου» νομίζοντας ότι είναι άντρας

Η 75χρονη έκλαιγε και λίγο πριν ξεψυχήσει έλεγε το «πάτερ ημών».