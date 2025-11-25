MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης – Ομολόγησε η νύφη της

Φωτογραφία: INTIME
THESTIVAL TEAM

Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου καθώς παρότι αρχικά φαινόταν πως πρόκειται για μια άγρια και απάνθρωπη ληστεία, οι Αρχές προσήγαγαν τη νύφη της ως δράστη του εγκλήματος με την ίδια να ομολογεί λίγο αργότερα το έγκλημα.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, όταν υποτίθεται δράστες εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα και προτού αρπάξουν τη λεία τους τη σκότωσαν χτυπώντας την με ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Οι έρευνες στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Έτσι οι Αρχές έφτασαν τις τελευταίες ώρες στην προσαγωγή της νύφης της 75χρονης, η οποία λίγο αργότερα ομολόγησε και την άγρια δολοφονία.

Εξ αρχής προκαλούσε πολλά ερωτήματα η αγριότητα με την οποία οι δράστες δολοφόνησαν την ατυχή γυναίκα. Η σορός της 75χρονης έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια, το κεφάλι της ήταν χτυπημένο άσχημα με το γυάλινο μπουκάλι ενώ στο πρόσωπο έφερε μια βαθιά χαρακιά. Ένας άγριος και μαρτυρικός θάνατος με θύμα μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, με σοβαρά προβλήματα υγείας η οποία με δυσκολία περπατούσε, όπως έλεγαν οι συγγενείς της.

Η 75χρονη κρατούσε στο σπίτι 8.000-10.000 ευρώ σε μετρητά και μερικές λίρες που δεν βρέθηκαν από την έρευνα των αστυνομικών. Από το σπίτι έλειπαν και κάποια σπάνια κοσμήματα, μεγάλης αξίας, τα οποία είχε η ηλικιωμένη από τον σύζυγό της.

Σαλαμίνα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

