Ρέθυμνο: Μεγάλη κινητοποίηση για 11χρονο που έπεσε σε πηγάδι

THESTIVAL TEAM

Μεγάλη κινητοποίηση ανήμερα του Πάσχα για ένα 11χρονο αγόρι το οποίο έπεσε σε πηγάδι βάθους περίπου 5 μέτρων στην περιοχή Μελισσουργάκι στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άμεσα έσπευσαν στο σημείο κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι κατάφεραν και απεγκλώβισαν το παιδί. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφτασαν άμεσα δεν χρειάστηκε να παρέμβουν.

Το αγόρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο Υγείας της περιοχής για τις απαραίτητες εξετάσεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Πιέσεις στον Νετανιάχου για αποκλιμάκωση στον Λίβανο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Λουτράκι: 14χρονος κινδύνευσε να πνιγεί σε ταβέρνα – Νοσηλεύτρια από το διπλανό τραπέζι του έσωσε τη ζωή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Το μόνο που απομένει είναι η εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Βεγγαλικά: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την ασφάλειά μας – Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νέα Ζηλανδία: Χιλιάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα, εκατοντάδες έφυγαν από τα σπίτια τους λόγω κυκλώνα που πλησίαζε στο Βόρειο Νησί της χώρας