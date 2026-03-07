MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πτολεμαΐδα: 54χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 49χρονο αδερφό του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το θύμα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 54χρονος ημεδαπός συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 49χρονου ημεδαπού.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές ο 54χρονος, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε χτες το πρωί στην Πτολεμαΐδα με τον 49χρονο, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Πληροφορίες του thestival αναφέρουν πως οι δύο άνδρες είναι αδέρφια, ωστόσο παραμένει άγνωστος ο λόγος που τσακώθηκαν. Το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε στο σπίτι τους στην Πτολεμαΐδα, όπου διέμεναν μαζί.

Ο τραυματίας μετέβη άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε.

Τέλος, την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Μαχαίρωμα Πτολεμαΐδα

