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Προσήχθη ύποπτος για τη φωτιά στη θέση Χάρτσα στη Σκύρο – Εξετάζεται σύνδεση με την μεγάλη πυρκαγιά του Δεκαπενταύγουστου

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στην προσαγωγή ενός άνδρα ως υπόπτου για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Χάρτσα στη Σκύρο, στις 29 Αυγούστου, προχώρησαν οι ανακριτικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση του προσαχθέντος με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου στη θέση Κλούθρο.

Όλα ξεκίνησαν από τη φωτιά που ξέσπασε στις 02:44 τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου στη θέση Χάρτσα και έκαψε έκταση περίπου 4 στρεμμάτων. Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από το Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) σε συντονισμό και υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τις Αρχές το ενδεχόμενο ο άνδρας που προσήχθη να συνδέεται και με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου στη θέση Κλούθρο.

Η συγκεκριμένη φωτιά είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τις φλόγες να κατακαίνε συνολικά περίπου 4.090 στρέμματα. Οι ανακριτές εξετάζουν πλέον όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των δύο περιστατικών και ποιος ήταν ο ρόλος του προσαχθέντος.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί καταθέσεις και άλλα στοιχεία, τα οποία αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο άνδρας έχει προσαχθεί ως ύποπτος και όχι ως κατηγορούμενος, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι έχει ομολογήσει εμπλοκή στις πυρκαγιές.

Οι Αρχές επιχειρούν να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στη Χάρτσα, αλλά και εάν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν τον προσαχθέντα με τη μεγάλη πυρκαγιά στον Κλούθρο.

Σκύρος Φωτιά

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