Ποινικές διώξεις σε βάρος 44 συλληφθέντων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως “υπάλληλοι” του ΔΕΔΔΗΕ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των 44 συλληφθέντων οι οποίοι φέρονται να διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι προέβαιναν στις απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, ασκήθηκε ποινική δίωξη για: Εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακόμη, σε έναν ανήλικο ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πηγή: protothema.gr

