ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πιερία: Πυρκαγιά σε τριώροφη οικοδομή στους Νέους Πόρους – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε τριώροφη οικοδομή στους Νέοι Πόροι, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ανώτερο τμήμα του κτιρίου και επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η οροφοσκεπή. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστική Υπηρεσία απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν στους υπόλοιπους ορόφους ή σε γειτονικές κατοικίες.

Άμεση επέμβαση με ισχυρές δυνάμεις

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, περιορίζοντας την έκτασή της.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή επτά εθελοντών, που συμμετείχαν στην επιχείρηση με υδροφόρα, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Ασφαλείς οι ένοικοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένοικοι της οικοδομής απομακρύνθηκαν εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

