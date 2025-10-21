Περιστέρι: Ανιψιός υφυπουργού ο 25χρονος που παραδόθηκε για τη δολοφονία σε κλαμπ στο Μπουρνάζι

Στις Αρχές παραδόθηκε ο 25χρονος που δολοφόνησε με μαχαίρι έναν 37χρονο άνδρα έξω από κλαμπ στο Περιστέρι, έπειτα από αιματηρή συμπλοκή το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει το thetoc.gr ο νεαρός είναι ανιψιός υφυπουργού και γιος συνταξιούχου αστυνομικού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει τον 25χρονο μαζί με άτομα της παρέας του, γεγονός που πιθανότατα αποτέλεσε το κίνητρο της επίθεσης.

Το μοιραίο βράδυ, ο δράστης φέρεται να κάλεσε το θύμα να βγει από το κατάστημα· εκείνος αρχικά αρνήθηκε, όμως όταν τελικά βγήκε, δέχθηκε τις θανατηφόρες μαχαιριές. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 37χρονος πρόλαβε να αρπάξει μια καρέκλα και να χτυπήσει τον δράστη στο κεφάλι, πριν καταρρεύσει.

Μετά την επίθεση, ο 25χρονος πήγε στο κατάστημα όπου εργαζόταν, πήρε τα προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί που τον αναζήτησαν στο σπίτι του ενημερώθηκαν από συγγενείς του ότι είχε φύγει παίρνοντας μαζί του μια βαλίτσα.

Τελικά, όταν ο αστυνομικός κλοιός γύρω του στένεψε, ο νεαρός παραδόθηκε στις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια της δολοφονίας.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Περιστέρι

Ήταν λίγο μετά τις 3:20 τα ξημερώματα, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες και πλάνα ασφαλείας, επικράτησε πανικός. Σειρήνες περιπολικών και ασθενοφόρων ήχησαν στην περιοχή, ενώ οι θαμώνες έτρεχαν έντρομοι, βλέποντας έναν 37χρονο άνδρα να καταρρέει αιμόφυρτος στο δρόμο.

Το θύμα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα έπειτα από έντονο καβγά. Αμέσως μετά το χτύπημα, προσπάθησε να τρέξει προς το κλαμπ για να ζητήσει βοήθεια, όμως λίγα μέτρα πιο κάτω κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος διασκέδαζε μέσα στο κλαμπ με μια γυναίκα, όταν τον πλησίασε ο δράστης. Ακολούθησε σύντομος διάλογος:

Δράστης: Έλα έξω να μιλήσουμε.

Θύμα: Έλα μέσα καλύτερα να καθίσουμε.

Το θύμα τελικά βγήκε έξω από το μαγαζί και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα. Ο δράστης τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Στο σημείο, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα από τη Βουλγαρία στο Νοσοκομείο της Νίκαιας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Περιστέρι: Το θύμα ήταν μέλος της σκληρής ομάδας εκβιαστών “LIONS”

Μέλος της σκληρής ομάδας εκβιαστών με την επωνυμία “LIONS”, φέρεται να ήταν ο 37χρονος Βούλγαρος κακοποιός που δολοφονήθηκε έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Μπουρνάζι τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10.

Πρόκειται για συμμορία με δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της Αττικής, η οποία έχει… περίοπτη θέση σε σειρά από δικογραφίες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Άλλα μέλη της ίδιας ομάδας, είχαν εμπλοκή σε δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2023 σε καφετέρια με ναργιλέδες στη Νέα Ιωνία, αλλά και στο σοκαριστικό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Γκάζι, λίγους μήνες αργότερα.