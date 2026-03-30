Πέλλα: Βαν εξετράπη της πορείας του στο Ριζό – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Εκτροπή οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στο Ριζό Πέλλας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τις 20:00, ένα βαν εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και βγήκε εκτός δρόμου.
Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και απεγκλώβισαν τον οδηγό του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του.
Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, σε νοσοκομείο της περιοχής.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του σε περιοχή του δήμου Σκύδρας στην Πέλλα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 30, 2026
- Τα ΗΑΕ “στραγγαλίζουν” την οικονομία του Ιράν: Ακύρωσαν εκατοντάδες βίζες, στον “αέρα” περιουσίες άνω των 330 δισ. δολαρίων
- Γεωργιάδης: Δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς, όσους έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας
- Μονεμβασιώτης: Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας, ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα