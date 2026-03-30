Πέλλα: Βαν εξετράπη της πορείας του στο Ριζό – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός

Εκτροπή οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στο Ριζό Πέλλας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο πριν τις 20:00, ένα βαν εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και βγήκε εκτός δρόμου.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και απεγκλώβισαν τον οδηγό του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του.

Τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, σε νοσοκομείο της περιοχής.