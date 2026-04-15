Πέλλα: Συνελήφθη 51χρονος με ηρωίνη άνω των 80 γραμμαρίων και ηλεκτρονική ζυγαριά
Συνελήφθη χθες (14 Απριλίου 2026) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας ένας 51χρονος άνδρας καθώς από την κατοχή του κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ηρωίνη, βάρους 4,6 γραμμαρίων.
Σε αποθήκη της οικίας του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει ακόμη 5 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 78,6 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά, τα οποία και κατασχέθηκαν.
