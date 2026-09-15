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Πέλλα: Χειροπέδες σε άνδρα που καλλιεργούσε κάνναβη στην αυλή του σπιτιού του

Intime
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Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε να καλλιεργεί στην αυλή της οικίας του συνολικά 5 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,7 έως 2,3 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον διαπιστώθηκε να αποκρύπτει στην οικία του, αλλά και σε αποθήκη της οικίας, κλώνους δενδρυλλίων κάνναβης προς αποξήρανση, συνολικού βάρους 70 γραμμαρίων και 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3 γραμμαρίων τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ελληνική Αστυνομία Ναρκωτικά Πέλλα

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