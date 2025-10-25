MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: 20χρονοι έκαναν εννιά κλοπές μέσα σε ένα δίμηνο – “Χτυπούσαν” σε καταστήματα τα ξημερώματα

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, 2 20χρονοι, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι προαναφερόμενοι άνδρες δρώντας τις νυχτερινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες, διέπρατταν συστηματικά κυρίως διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα προϊόντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπούσαν καταστήματα όπως κρεοπωλεία, τυχερών παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων αλλά και περίπτερο σε χωρία της Πέλλας.

Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι, το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 2025 έως 23 Οκτωβρίου 2025, διέπραξαν σε 2 περιοχές της Πέλλας συνολικά:

  • 7 διαρρήξεις καταστημάτων,
  • 1 διάρρηξη οχήματος και
  • 1 κλοπή μοτοποδηλάτου.

Αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και διάφορα προϊόντα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τα -1.000- ευρώ.

Το κλεμμένο μοτοποδήλατο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο πλησίον της οικίας του παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

