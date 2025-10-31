MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 72χρονη που παρασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από λεωφορείο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ενώ η γυναίκα κατέβαινε από το λεωφορείο, πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα, με αποτέλεσμα η ίδια να πέσει κάτω και να την πατήσει η ρόδα του λεωφορείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο.

Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το θλιβερό περιστατικό.

ΕΔΕ Παράσυρση Πειραιάς

