Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 72χρονη που παρασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από λεωφορείο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ενώ η γυναίκα κατέβαινε από το λεωφορείο, πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα, με αποτέλεσμα η ίδια να πέσει κάτω και να την πατήσει η ρόδα του λεωφορείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο.

Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το θλιβερό περιστατικό.