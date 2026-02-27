Πάτρα: Σύλληψη 14χρονης και 17χρονης για ξυλοδαρμό συμμαθήτριάς τους σε σχολική εκδρομή
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη δύο κοριτσιών ηλικίας 14 και 17 ετών και των γονέων τους για τον ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου σε σχολική εκδρομή, προχώρησε χθες, Πέμπτη, η Ασφάλεια Πάτρας.
Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας με μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου να δέχεται απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα.
Αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.
Η Αστυνομία από την στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού ξεκίνησε έρευνες και χθες άνδρες της Ασφάλειας Πάτρας ταυτοποίησαν τις δύο ανήλικες και προχώρησαν στη σύλληψή τους, αλλά και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.
Πηγή: tempo24.news
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κώστας Δόξας: Αν ποτέ κάποιος άντρας στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον φάει ξύλο, να το δηλώνει
- Λέρος: Θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του ο 18χρονος – Του είχε πετάξει κοπίδι και τον είχε γρονθοκοπήσει ενώ ήταν ξαπλωμένος κάτω
- Bobby J. Brown: Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 62 ετών, εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα