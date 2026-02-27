MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Σύλληψη 14χρονης και 17χρονης για ξυλοδαρμό συμμαθήτριάς τους σε σχολική εκδρομή

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο κοριτσιών ηλικίας 14 και 17 ετών και των γονέων τους για τον ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου σε σχολική εκδρομή, προχώρησε χθες, Πέμπτη, η Ασφάλεια Πάτρας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας με μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου να δέχεται απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα.

Αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η Αστυνομία από την στιγμή που έλαβε γνώση του περιστατικού ξεκίνησε έρευνες και χθες άνδρες της Ασφάλειας Πάτρας ταυτοποίησαν τις δύο ανήλικες και προχώρησαν στη σύλληψή τους, αλλά και των γονέων τους για παραμέληση ανηλίκων.

Πηγή: tempo24.news

Πάτρα

