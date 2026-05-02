Πάρος: Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό οδηγό μηχανής που “καρφώθηκε” σε δέντρο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πάρο, όταν οδηγός μηχανής εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Πάρο περίπου στις 16:30, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς-Αγκαιριάς.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η μηχανή που οδηγούσε ο 40χρονος άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρχές.