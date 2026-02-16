Ορχομενός: Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από δύο ανηλίκους – Έξι συλλήψεις

Θύμα βιασμού φέρεται να έπεσε 16χρονη ανήλικη το περασμένο Σάββατο (14/2) σε περιοχή του Ορχομενού από δύο ανήλικα αγόρια 17 και 15 ετών, τα οποία έχουν συλληφθεί.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μαζί τους έχουν συλληφθεί και οι τέσσερις γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους και έχει κινηθεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία με τη δικογραφία να βρίσκεται στην Εισαγγελία.

Η νεαρή που κατήγγειλε το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, φέρεται να έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή που να επιβεβαιώνει την τέλεση της γενετήσιας πράξης από κει και πέρα όμως θα εξεταστούν και τα όσα δηλώνουν οι φερόμενοι ως δράστες για το περιστατικό.

Οι τελευταίοι από την πλευρά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι έχει συμβεί ήταν με τη θέληση της παθούσας, με τον έναν εκ των δύο φερόμενων δραστών, να αρνείται τη συμμετοχή του στην πράξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.