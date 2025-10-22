ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης με… ειδικότητα να βρίσκει αδήλωτες εκτάσεις – Ποιος είναι ο 38χρονος “εγκέφαλος” από τα Γιαννιτσά που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις

Μορφή «χιονοστιβάδας» λαμβάνουν οι αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος που κέρδιζε εκατομμύρια ευρώ μέσω από την κατάθεση ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για αδήλωτα αγροτεμάχια.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής 37 μέλη του κυκλώματος ανάμεσά τους και τους δυο βασικούς κατηγορούμενους: Έναν 36χρονο από την Κρήτη ο οποίος εργαζόταν σε ιδιωτικό γραφείο υποδοχής δικαιολογητικών και έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά.

Ο δεύτερος τα τελευταία χρόνια δήλωνε αγρότης και είχε «ειδικότητα» να βρίσκει αδήλωτες εκτάσεις και να τις αξιοποιεί προκειμένου να λαμβάνονται επιδοτήσεις. Παλαιότερα εργαζόταν ως λογιστής-υπάλληλος σε γραφείο παροχής υπηρεσιών σε αγροτικές μελέτες και συγκεκριμένα ήταν υπεύθυνος για τους φακέλους με τα δικαιολογητικά σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), σύμφωνα με το protothema.gr.

Ο 38χρονος

Πελατεία με αγρότες

Μέσω του ΟΣΔΕ οι πελάτες του 38χρονου δήλωναν τις εκτάσεις και τα ζώα τους ώστε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος είχε αποκτήσει προσωπική πελατεία, αποτελούμενη από περίπου 300 αγρότες, τους οποίους εξυπηρετούσε προσωπικά και εκτός του γραφείου που εργαζόταν μέχρι το 2021.

«Ισχυριζόταν ότι ο πατέρας του είχε συνεταιρισμό»

Όπως λέει στο protothema.gr στενή του συνεργάτιδα την επίμαχη περίοδο, ο 38χρονος υποστήριζε πως ο πατέρας του ήταν πρόεδρος σε αγροτικό συνεταιρισμό και έτσι είχε πολλές γνωριμίες με αγρότες της περιοχής.

«Αυτός εξυπηρετούσε το δικό μου πελατολόγιο αλλά είχε και δικούς του πελάτες. Ισχυριζόταν ότι ο πατέρας του είχε συνεταιρισμό και από εκεί είχε το πελατολόγιο. Έκανε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ και μου απέδιδε ό,τι είχε κοπεί. Αυτός έκοβε το αντίστοιχο παραστατικό για εκτάσεις, πληρωνόταν και μετά μου έκανε απόδοση. Μετά απολύθηκε από την εταιρεία και φεύγοντας από εμένα έφυγαν και όλοι οι πελάτες του. Περίπου 300 άτομα, δικοί του πελάτες» εξηγεί.

Η ίδια αντιλήφθηκε ότι κάτι «ύποπτο» συμβαίνει με τον πρώην συνεργάτη της και τους πελάτες του όταν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από αστυνομικό, ο οποίος ζητούσε πληροφορίες για τον 38χρονο.

«Δεν είχα καταλάβει τι έκανε με τους πελάτες του. Κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι στο γραφείο. Αυτά πρέπει να γίνονταν εκτός γραφείου. Πριν από ενάμιση χρόνο περίπου με είχε καλέσει η αστυνομία για να με ρωτήσουν τι υπάλληλος είναι, τι έκανε», προσθέτει.