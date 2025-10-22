ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη και Γιάννενα- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Συ7νολικά 37 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ αλλά και της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ενώ αναμένονται επίσης ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.