ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη και Γιάννενα- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συ7νολικά 37 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ αλλά και της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ενώ αναμένονται επίσης ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

