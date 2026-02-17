MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Οπαδικό επεισόδιο στην Αργυρούπολη: Τον ρώτησαν “τι ομάδα είσαι”, τον χτύπησαν με ρόπαλο και τον λήστεψαν

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θύμα ληστείας από τρία άτομα έπεσε το πρωί της Τρίτης ένας νεαρός 22 ετών ενώ βρισκόταν έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 όταν το θύμα προσεγγίστηκε από τρία άτομα τα οποία τον ρώτησαν «τι ομάδα είναι». Ο 22χρονος απάντησε και τότε άρχισαν να τον ξυλοκοπούν με ένα ξύλινο αντικείμενο, πιθανόν ρόπαλο.

Στη συνέχεια οι δράστες του απέσπασαν περισσότερα από 200 ευρώ και έγιναν καπνός. Ο νεαρός διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό (πήρε εξιτήριο), ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αργυρούπολη Οπαδικό επεισόδιο

