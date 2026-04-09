Νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 15χρονο και του πήραν την μπλούζα του Άρη που φορούσε

Νέο οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος εντόπισαν και συνέλαβαν χθες το απόγευμα δύο νεαρούς ηλικίας 20 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και για σωματική βλάβη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί, νωρίτερα την ίδια ημέρα στα Κουφάλια, αφού προσέγγισαν 15χρονο, τον χαστούκισαν και του αφαίρεσαν μπλούζα που έφερε διακριτικά της ομάδας του Άρη.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου εκ των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

