Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα στη Μεσσηνία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Εργατικό δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 15.30, το μεσημέρι της Παρασκευής στον Άρι.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 45χρονος αλλοδαπός εργάτης χειριστής κομπρεσέρ, μέλος συνεργείου εργολάβου, έσκαβε για δίκτυο ομβρίων υδάτων, όταν ξαφνικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος στο σημείο που έσκαβε υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να καταπλακωθεί από χώμα και μπάζα.

Όπως αναφέρει messinialive.gr, άμεσα στο σημείο προσέτρεξαν να τον βοηθήσουν συνάδελφοί του ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο 45χρονο.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ για μισή ώρα, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρινόταν. Ο 45χρονος εργάτης έφερε τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά, και είχε καταλήξει ήδη από το σημείο του συμβάντος. Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Καλαμάτας.

