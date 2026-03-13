Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό ανήλικης – Την προσέγγισε με ανάρτηση για υιοθεσία γάτας

Στη σύλληψη ενός 38χρονου για βιασμό ανήλικης προχώρησαν την περασμένη Τρίτη (10/3) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 38χρονος κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2025 προσέγγισε 14χρονη μέσω ανάρτησης που πραγματοποίησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την υιοθεσία ενός ζώου συντροφιάς και συγκεκριμένα ένα γατάκι.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της με διάφορα προσχήματα και εκμεταλλευόμενος την ανηλικότητά της, ο κατηγορούμενος φέρεται να τη βίασε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.