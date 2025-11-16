Νάξος: Νεκρός ηλικιωμένος από σύγκρουση της μηχανής του με αγροτικό – Σε νοσοκομείο της Αττικής ένας 80χρονος

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το Σάββατο σε τροχαίο δυστύχημα (15/11) στη Νάξο.

Από τη σύγκρουση μηχανής και αγροτικού, ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο 3ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου-Εγγαρών στο ύψος του ΚΤΕΟ, το μεσημέρι του Σαββάτου. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, μία μηχανή συγκρούστηκε με αγροτικό με αποτέλεσμα ο 82χρονος μοτοσικλετιστής να βρει τραγικό θάνατο.

Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο ο οποίος έμενε μόνιμα στη Νάξο.

Όσον αφορά τον 80χρονο οδηγό του αγροτικού, τραυματίστηκε επίσης σοβαρά. Αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού, στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αττικής.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.