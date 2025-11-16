MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νάξος: Νεκρός ηλικιωμένος από σύγκρουση της μηχανής του με αγροτικό – Σε νοσοκομείο της Αττικής ένας 80χρονος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το Σάββατο σε τροχαίο δυστύχημα (15/11) στη Νάξο.

Από τη σύγκρουση μηχανής και αγροτικού, ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο 3ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου-Εγγαρών στο ύψος του ΚΤΕΟ, το μεσημέρι του Σαββάτου. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, μία μηχανή συγκρούστηκε με αγροτικό με αποτέλεσμα ο 82χρονος μοτοσικλετιστής να βρει τραγικό θάνατο.

Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο ο οποίος έμενε μόνιμα στη Νάξο.

Όσον αφορά τον 80χρονο οδηγό του αγροτικού, τραυματίστηκε επίσης σοβαρά. Αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού, στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αττικής.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Νάξος Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα: Ταλαιπωρία για 95 επιβάτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Δημήτρης Σταμάτης – Υπήρξε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα οι τελικοί στο Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας “Μέγας Αλέξανδρος”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δημογλίδου για τις τηλεφωνικές απάτες: Ήταν επαγγελματίες στην εξαπάτηση – Υπάρχουν και άλλα θύματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

“Αστακός” η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού