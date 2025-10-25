MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεσσηνία: 51χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ

THESTIVAL TEAM

Τραγικό τέλος είχαν το απόγευμα της Παρασκευής οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού τουρίστα στην παραλία του Ρωμανού, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον γιο του, κάνοντας σέρφινγκ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 18:00.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Πύλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Μεσσηνία

