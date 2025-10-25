Μεσσηνία: 51χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ

Τραγικό τέλος είχαν το απόγευμα της Παρασκευής οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού τουρίστα στην παραλία του Ρωμανού, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον γιο του, κάνοντας σέρφινγκ, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τις 18:00.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Πύλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.