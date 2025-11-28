Μενίδι: 14χρονη πήγε στο αστυνομικό τμήμα με νεκρό έμβρυο – Κατήγγειλε ότι την χτύπησε η μητέρα της

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Μενίδι όταν μία κοπέλα 14 ετών από την Αλβανία, η οποία ήταν έγκυος, ξυλοκοπήθηκε άγρια από τη μητέρα της με αποτέλεσμα να αποβάλει και να εμφανιστεί στο ΑΤ της περιοχής με το έμβρυο σε μία σακούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 54χρονη μητέρα για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία καθώς φέρεται, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, να χτύπησε τόσο άσχημα την ανήλικη και έγκυο κόρη της, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβάλει.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, το κορίτσι πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.