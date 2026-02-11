MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Αστυνομικοί συνέλαβαν 31χρονο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω της αεροπορικής οδού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του, βρέθηκαν 8 κιλά και 200 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" Κάνναβη

