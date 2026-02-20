MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μαχαίρωσαν 20χρονο στη δομή μεταναστών στη Ριτσώνα – Αναζητείται ο δράστης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους φιλοξενούμενους όσο και στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviareporter.gr, δύο μετανάστες ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας επιτέθηκε στον άλλον με μαχαίρι. Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλιά και τραυματίστηκε.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, διέφυγε μετά το περιστατικό και αναζητείται από τους αστυνομικούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Μετανάστες Ριτσώνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

