Λάρισα: Απατεώνες απέσπασαν από ηλικιωμένη 13.000 ευρώ και χρυσαφικά

Χρηματικό ποσό 8.000 ευρώ, χρυσαφικά, αλλά και μια χρεωστική κάρτα με την οποία έκαναν ανάληψη 900 ευρώ σε μετρητά και ηλεκτρονικές αγορές ύψους 4.000 δολαρίων, κατάφεραν να αποσπάσουν απατεώνες από ηλικιωμένη γυναίκα στη Λάρισα.

Οι αστυνομικές αρχές, ωστόσο και ειδικότερα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας μετά από καταγγελία, ταυτοποίησε δυο εκ των δραστών, 27 και 39 ετών, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία, όπως και για ένα αγνωστο ακομα άτομο.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, μεσημβρινές ώρες της 29-12-2025 στη Λάρισα, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη ημεδαπή, προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και με το πρόσχημα δήθεν βλάβης στην τηλεφωνική της συσκευή καθώς και κινδύνου πυρκαγιάς από διαρροή ρεύματος, κατάφερε-αν να της αποσπάσει-ουν το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ, μία χρυσή αλυσίδα με τον χρυσό σταυρό της και μία χρεωστική κάρτα αμερικανικής τράπεζας, με την οποία στη συνέχεια έγινε ανάληψη του χρηματικού ποσού των 900 ευρώ και αγορές ύψους 4.000 δολαρίων από εμπορικό κατάστημα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ένας από τους ταυτοποιημένους δράστες προέβη στην ανάληψη του προαναφερόμενου χρηματικού ποσού, ενώ οι δύο ημεδαποί δράστες και άγνωστος συνεργός τους πραγματοποίησαν τις αγορές με τη χρήση της κάρτας στο εμπορικό κατάστημα. Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι ενός εκ των ταυτοποιημένων δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζεύγη αθλητικών υποδημάτων, ως μέρος των αγορών.