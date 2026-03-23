Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Πασίγνωστα πρόσωπα στο “κόλπο” – Πάνω από 30 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος έστησαν το πρωί της Δευτέρας (23/3) οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ, το οποίο φέρεται να διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2018, έχοντας στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που εξέδιδαν μεταξύ τους πλαστά τιμολόγια.

Όπως αναφέρει το MEGA, μέσω αυτής της πρακτικής, τα μέλη του εμφάνιζαν ψευδώς απασχόληση προσωπικού, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα εισέπρατταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ. Η ζημία που προκλήθηκε εκτιμάται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ και σε επιπλέον 11 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 22 συλλήψεις, ενώ στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται πάνω από 40 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγονται και πρόσωπα με παρουσία στη showbiz, όπως πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, πρώην σύζυγος γνωστής influencer, ιδιοκτήτης κέντρων αισθητικής και αλυσίδας καφέ, πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, καθώς και TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.