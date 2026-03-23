MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Πασίγνωστα πρόσωπα στο “κόλπο” – Πάνω από 30 εκατ. ευρώ τα κέρδη

|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος έστησαν το πρωί της Δευτέρας (23/3) οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ, το οποίο φέρεται να διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2018, έχοντας στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που εξέδιδαν μεταξύ τους πλαστά τιμολόγια.

Όπως αναφέρει το MEGA, μέσω αυτής της πρακτικής, τα μέλη του εμφάνιζαν ψευδώς απασχόληση προσωπικού, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα εισέπρατταν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ. Η ζημία που προκλήθηκε εκτιμάται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ και σε επιπλέον 11 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 22 συλλήψεις, ενώ στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται πάνω από 40 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μεταξύ των κατηγορουμένων συγκαταλέγονται και πρόσωπα με παρουσία στη showbiz, όπως πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης, πρώην σύζυγος γνωστής influencer, ιδιοκτήτης κέντρων αισθητικής και αλυσίδας καφέ, πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, καθώς και TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: “Ήμασταν 700 άτομα σε μια αίθουσα σαν τα ποντίκια”

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 ώρες πριν

ΑΠΘ: Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα “Μικροσκοπικοί Τιτάνες των Δασών: Δασικά Έντομα και Κλιματική Κρίση” σήμερα στην Αίθουσα Τελετών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Μαρτίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Χωρίς ταξί σήμερα η Θεσσαλονίκη – Νέα 24ωρη απεργία από τους ιδιοκτήτες, κατεβαίνουν Αθήνα για διαμαρτυρία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ένας νεκρός από το τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου